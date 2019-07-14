'Kruse bizi zirveye taşırdı'

AKŞAM

WERDER Bremen, Max Kruse’nin ayrılışını kabullenemiyor. Takımın 36 yaşındaki hocası Kohfeldt, Max Kruse için daha fazla yorum yapmak istemediğini söylemişti ama 10 numaradaki büyük boşluk hakkında içini dökmekten geri duramadı... Florian Kohfeldt, Kruse hakkında şunları söyledi: Kruse’nin büyük bir dostuyum. Dürüst olmam da gerekiyor. Yalan söyleyemezsin kendine. Max, özel bir adamdı ve gerçekten istisnai bir oyuncumuzu kaybettik.

ROLÜNÜ YUVA OSAKA ALACAK

Kruse, bizi ilk 3 içine taşıyabilecek yeteneklere sahipti. Büyük bir yetenekti. Öte yandan Kohfeldt’in, 29 yaşındaki Japon oyun kurucu Yuya Osako’yu, Kruse’nin rolüne geçirmek için çaba gösterdiği de belirtildi. Kamp döneminde çözüm arayan Kohfeldt, Kruse’nin görevlerini Osaka’ya emanet etti. Ayrıca takım arkadaşları da Osaka’da Kruse’ye benzer özellikler gördüğünü düşünüyor. Ama liderlik yapısının, hiç benzemediği konuşuluyor.

KRUSE’NİN YÜKÜNÜ TAŞIYAMAZ

Osaka ve Kruse’nin kıyaslayan Alman medyası, o bölgedeki değişimin artısını ve eksisini şöyle sıralıyor; Osaka, utangaçtır ve neredeyse sesi hiç duyulmaz. Kruse ise yüksek sesle liderlik yaptı. Osaka çok önemli bir oyuncu, ancak iyi bir lider değil. Daha fazla olabilmesi de zor. Kruse’nin yüklerini omuzda taşıması anlamına gelen yerde durumu ne olur bilenmez. Osaka güvenli olmalı. Kruse, uluslararası anlamda da önemli bir oyuncuydu.