Kritik maç öncesi Sergen Yalçın'dan Boateng kararı

Kara Kartal’ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kazandırdığı Kevin-Prince Boateng, Siyah-Beyazlı formayla ilk çıktığı mücadeleye damgasını vurdu. Beşiktaş’ın Süper Lig’de geçen hafta Gaziantep’le oynadığı karşılaşmaya sonradan dahil olup şık bir gole imza atan Ganalı futbolcu, cuma günü oynanacak Başakşehir maçında ilk 11’e geçiyor... İdman eksiğini kısa sürede kapatan ve takım arkadaşları ile teknik ekiple de kısa sürede kaynaşan 32 yaşındaki futbolcunun, İstanbul temsilcisi karşısında hücum hattında Burak Yılmaz’ın arkasında görev yapacağı öğrenildi.
Mücadeleye Adem Ljajic’in bölgesinde, 10 numara hattında başlayacak olan Boateng’in sahada kaldığı süre boyunca hem Burak Yılmaz’a pozisyon yaratıp hem de hücum hattında skor üretmeye çalışacağı bildirildi.
‘En rahat hissettiğim pozisyon’
Siyah-Beyazlılar’ın önceki idmanında Beşiktaş’taki oyun planlamasıyla ilgili olarak açıklamada bulunan Kevin- Prince, “Milan haricinde hiçbir takımda 10 numarada oynamadım. Günümüz futbolunda 10 numarada oyuncu kullanmak biraz zor. Takımlar buradaki oyuncularını biraz dönerek kullanıyor. Benim en rahat hissettiğim pozisyon 10 numara pozisyonu” ifadelerini kullanmıştı.
(Fanatik)
Hasan Ali Kaldırım’ın sık sık sakatlanması nedeniyle bu sezon sol bek pozisyonunda büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Fabrice N'Sakala ile el sıkıştı. Demokratik Kongolu sol bek, yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giyecek.
Trabzonspor’un golcüsü Alexander Sörloth’un kırmızı kart gördüğü Gençlerbirliği maçının raporları ortaya çıktı. Hakem Hüseyin Göçek ve yardımcıları, olayı ‘şiddetli itme’ olarak yazdı.
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bu yılbaşında yeniden Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, performansıyla tekrar eski günlerine geri döndü. Gösterdiği performansla adından söz ettiren ve yeni sezonda sarı lacivertli yönetim tarafından yeni sözleşme imzalayan Ozan Tufan'a 3 İngiliz ekibi kanca attı.
Sezon sonunda Jean Michael Seri ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, orta sahada Mario Lemina’nın yanına Demir Grup Sivasspor'un yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ı koyacak.
Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından takımın başına geçen ve üst üste 2 galibiyetle Beşiktaş'ı zirve yarışında tutan Sergen Yalçın, sezon sonu için 4 ismin biletini kesti.
İki hafta önce Konya'da sakatlanan 'El Tigre' lakaplı Radamel Falcao'nun sağ uyluk adalesinde orta düzeyde kanama tespit edilmişti. Tedavisi sona eren yıldız futbolcu tamamen iyileşti ve saha çalışmalarına başladı.
TRABZON 298 hafta sonra liderlik şansı yakaladı.