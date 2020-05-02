Kritik gün Pazartesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün apar topar hastaneye kaldırılınca akla hemen koronavirüs şüphesi geldi. Ancak kulüpten kısa sürede yapılan açıklamada Cengiz'in böyle bir sıkıntısı olmadığı bildirildi.

AKŞAM

Cengiz, yaklaşık bir haftadır mide ağrısı çekiyordu ve artık dayanılmayacak duruma gelince de hastaneye gitti. Galatasaray Başkanı’na çok kapsamlı kontroller yapıldı. Pazartesi günü bütün testleri bitmiş olacak.

AMELİYAT GEÇİRME İHTİMALİ

Bir kitle olup olmadığı ihtimalini de gözeten doktorlar mideye dair çok detaylı tetkikler yaptı. Kesin teşhisin pazartesi koyulacağı ve Başkan’ın en az perşembeye kadar hastanede tutulacağı öğrenildi. Cengiz’in bir ameliyat geçirme ihtimalinin de bulunduğu belirtildi. Kilo kaybı yaşayan Başkan’la ilgili en büyük korku ise midesinde kötü huylu bir kitle tespit edilmesi... Böyle bir durumda tedavi süreci uzayacak.