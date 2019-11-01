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Kritik eşik Antalya

Kritik eşik Antalya

Beşiktaş Yönetimi, Antalya maçı öncesi sıkıyönetim ilan etti. Takıma, “Antalya’yı yenersek, G.Saray galibiyeti anlam kazanır” telkini yapılıyor.

AKŞAM

G.SARAY galibiyetiyle yeniden şampiyonluk yolunda umutlanan Beşiktaş’ta moraller yüksek. Antalya maçına da 3 puan parolasıyla hazırlanan Siyah-Beyazlılar’da yönetim adeta seferberlik ilan etti. Ümraniye’den çıkmayan ve sürekli oyuncularla görüşen yöneticiler, “Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Bize güvenin. Siz sahada Beşiktaş’ı en iyi şekilde temsil edin, biz de sizin sonuna kadar yanınızda duralım. Bu bizim mali problemleri çözmemizi de kalaylaştırır” mesajı veriyorlar. Antalyaspor karşılaşmasını çok önemseyen yöneticiler, “G.Saray galibiyetinin anlam kazanması için Antalya maçını da almalıyız. Antalya sert bir takım ancak biz de bunu başaracak güçteyiz. Camianın ayağa kalkması için galibiyet serisine ihtiyaç var. Size güveniyoruz” telkininde bulunuyorlar. Paraların ödenmesiyle yüzleri gülen oyuncuların da takımı sahiplenme duygusunun yükseldiği ve neşeli ortamın idmanlara yansıdığı belirtiliyor.

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