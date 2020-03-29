Kravets futbola olan hasretini böyle gösterdi

Hes Kablo Kayserispor’un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets, koronavirüs nedeniyle lige ara verilmesinden ötürü futbola her geçen gün daha da özlem çekiyor. Bu sezon sakatlığından ötürü ligin ilk yarısında uzun süre forma giyemeyen Artem Kravets, bu kez de Korona Virüs nedeniyle futboldan uzak kalmanın üzüntüsü içerisinde.
Artem Kravets, sosyal paylaşım sitesinden Kayseri Kadir Has Stadı’nın fotoğrafını paylaşarak "Miss You" mesajı ile futbola olan özlemini dile getirdi.
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın efsanelerinden Nolberto Solano, koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Peru'da bu yasağa uymayınca tutuklandı. Solano verdiği demeçte “çok pişmanım, özür diliyorum” dedi.
Bu sezon stoper bölgesinde büyük sıkıntılar çeken Fenerbahçe'de gelecek sezon bu bölge için yapılacak transfer çalışmalarına şimdiden başlandı. Ekonomik anlamda zor günler yaşayan Sarı-Lacivertliler, sezon sonu sözleşmesi bitecek 3 aday belirledi: Palomino, Leo Santos ve Jemerson.
Koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in iyileştikten sonra emekli olacağı iddia edildi. Peki Terim emekli olacak mı? İşte Fatih Terim cephesinden son dakika bilgileri...
Lyon'da taraftarlarla problem yaşayan Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo Guedes'in sezon sonunda siyah beyazlı takıma geri dönmesi gündemde...
Sky Sports'un haberine göre, Trabzonspor'da harikalar yaratan Alexander Sörloth için Real Madrid de devrede.
Beşiktaş'ın unutulmaz İngiliz futbolcusu Les Ferdinand, siyah-beyazlı kulübün kendisini sosyal medyada efsaneler arasında göstermesinden büyük gurur duyduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın sezon sonunda yola devam etmeyeceğini açıkladığı Loris Karius, ülkesine geri dönüyor.