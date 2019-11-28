Krasnodar umutlarını son haftaya taşıdı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının C ve L gruplarında TSİ 18.50'de başlayan maçlar sona erdi.

C Grubu'nda İspanya ekibi Getafe, deplasmanda Trabzonspor'u 50. dakikada Jaime Mata'nın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Rusya ekibi Krasnodar da sahasında İsviçre temsilcisi Basel'i 72. dakikada Ari'nin penaltıdan attığı golle 1-0 yendi. Grupta Basel 10, Krasnodar ve Getafe 9'ar puanla sıralandı. İddiası bulunmayan Trabzonspor, bir puanda kaldı.

Kazakistan'ın Astana takımı ise L Grubu mücadelesinde İngiltere ekibi Manchester United'ı ağırladı. Konuk ekip, 10. dakikada Jesse Lingard'ın golüyle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Astana, 55. dakikada Dmitri Shomko ve 62. dakikada kendi kalesine Di'Shon Bernard'ın kaydettiği gollerle 2-1'lik galibiyete ulaştı. Son 32 turunu bir önceki maçta garantileyen Manchester United, 10 puanda kaldı. Gruptan çıkma şansı bulunmayan Astana ise 3 puana ula