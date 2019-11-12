Krasnodar, Denizlispor maçı sonrası Oğuzhan Özyakup ile görüştü
Beşiktaş’ta son yıllarda sergilediği performansla beklentilerin çok altında kalan Oğuzhan Özyakup’a sürpriz bir talip çıktı.
27 yaşındaki ön liberoya, Manuel Fernandes’in takımı Krasnodar’ın talip olduğu öğrenildi.
Denizlispor karşılaşmasını izlemek için önceki gün İstanbul’a gelen Rus yetkililerin, oyuna son dakikalarda giren tecrübeli oyuncuyu fazla izleme şansı bulamasa da karşılaşmanın ardından Oğuzhan’la görüşme gerçekleştirdikleri öğrenildi.
Rusya temsilcisinin, ilerleyen günlerde Beşiktaş Yönetimi’yle ara transfer dönemi öncesi Oğuzhan için görüşmelerde bulunması bekleniyor.
(Fanatik)