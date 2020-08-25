Kralın veliahtı Cyle Larin

AKŞAM

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Burak Yılmaz'ın boşluğunu Cyle Larin ile dolduracak. Kartal'ın bugün tur için gol ve gollere ihtiyacı var. Bu zor görev ise Burak'ın yokluğunda Kanadalı'nın omuzlarında olacak. Kiralıktan dönen Kanadalı bunu başarırsa Beşiktaş'ta kalıcı olmanın da adeta imzasını atacak.

Kartal, 7 kez gittiği Şampiyonlar Ligi’ne 8’inci kez katılabilmek için zorlu bir yola girdi. Daha önceki sezonlarda 4 kez doğrudan, 3 kez de eleme turu geçerek Şampiyonlar Ligi’ne kalan Beşiktaş, bu kez devler arenasında yer alabilmek için 3 eleme turu oynamak zorunda. Covid-19 sebebiyle bu sezon için değiştirilen kurallar gereği, Şampiyonlar Ligi 2. elemesindeki tüm maçlar gibi PAOK - Beşiktaş maçı da tek maç üzerinden seyircisiz oynanacak ve kazanan takım 3. ön eleme turuna geçecek. Kaybeden ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devem edecek. Savunmaya 2, orta sahaya 1 takviye yapan Beşiktaş, bu önemli karşılaşma öncesi en büyük sıkıntıyı forvette yaşayacak.



Devler Ligi için bastır Beşiktaş

ONUN İÇİN İYİ BİR FIRSAT OLACAK

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın PAOK karşısına çıkartacağı kadro merakla bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın yeni transferlerin 3’ünü de sahaya sürmesi beklenirken, Burak’ın ayrılmasından sonra santrfor transferinin yetişmemesi üzerine Cyle Larin’in onbirde başlama ihtimali yüksek. Bu nedenle maç Beşiktaş kadar Kanadalı golcünün geleceği açısından da önemli. Geçen sezonu Belçika’da kiralık geçiren Larin bu maçta ortaya iyi bir performans koyar ve Beşiktaş’a turu getirecek golleri bulursa takımda kalıcı olma ihtimali yükselecek. Aksi halde Kartal yeni golcü arayışlarını sürdürecek ve muhtemelen Larin yeniden kiraya gidecek.

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