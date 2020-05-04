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aksam.com.tr
  • 04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:33
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  • 04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:35

Kral Kupası finali seyircili oynanabilir

Kral Kupası finali seyircili oynanabilir

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İspanya Kral Kupası finalinde karşılaşacak olan Athletic Bilbao ve Real Sociedad, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen finalin ileri bir tarihte seyircili olarak oynanmasını talep etti.

ANKARA (AA) - 

Athletic Bilbao ve Real Sociedad'ın ortak açıklamasında, iki kulübün başkanlarının bir araya geldiği belirtilerek, "Başkanlarımız, Kral Kupası finalinin federasyonun da kabul edeceği ileri bir tarihte seyircili olarak düzenlenmesini talep etmektedir." denildi.

İki kulübün de, kazananın UEFA Avrupa Ligi'ne katılacağı finalin iptal edilmemesini ve resmi bir karşılaşma olarak oynanmasını istediği kaydedildi.

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada ise mücadelenin 2020-2021 sezonundaki finalden önce oynanabilmesi için çalışılacağı belirtildi.

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