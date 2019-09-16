Ve Burak Yılmaz geri döndü
Gazişehir’e kaybeden Beşiktaş, Slovan Bratislava maçının hazırlıklarına başladı. Sakatlığı geçen Burak idmanın bir bölümünde, Oğuzhan ise tamamında çalıştı.
AKŞAM
BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi’nde 19 Eylül Perşembe günü Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava’yla yapacağı K Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sakatlıkları bulunan futbolculardan Burak Yılmaz’ın ısınma, 5’e 2 pas ve top kapma idmanında takımla çalıştığı belirtildi. Oğuzhan Özyakup’un ise antrenmanın tamamında takımla olduğu ifade edildi. Antrenmanda, Gazişehir Gaziantep maçında forma giyenlerin yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı.