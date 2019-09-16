Ve Burak Yılmaz geri döndü

AKŞAM

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi’nde 19 Eylül Perşembe günü Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava’yla yapacağı K Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sakatlıkları bulunan futbolculardan Burak Yılmaz’ın ısınma, 5’e 2 pas ve top kapma idmanında takımla çalıştığı belirtildi. Oğuzhan Özyakup’un ise antrenmanın tamamında takımla olduğu ifade edildi. Antrenmanda, Gazişehir Gaziantep maçında forma giyenlerin yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı.