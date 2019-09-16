Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7324
  • 6,3498
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ve Burak Yılmaz geri döndü

Ve Burak Yılmaz geri döndü

Ve Burak Yılmaz geri döndü

Gazişehir’e kaybeden Beşiktaş, Slovan Bratislava maçının hazırlıklarına başladı. Sakatlığı geçen Burak idmanın bir bölümünde, Oğuzhan ise tamamında çalıştı.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi’nde 19 Eylül Perşembe günü Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava’yla yapacağı K Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sakatlıkları bulunan futbolculardan Burak Yılmaz’ın ısınma, 5’e 2 pas ve top kapma idmanında takımla çalıştığı belirtildi. Oğuzhan Özyakup’un ise antrenmanın tamamında takımla olduğu ifade edildi. Antrenmanda, Gazişehir Gaziantep maçında forma giyenlerin yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rojda Demirer, Fenerbahçeli oyuncuyla aşk yaşıyor
Ziynet Sali gitaristi Erkan Erzurumlu ile evlendi
Yasmin Erbil müjdeyi verdi: Babam eski günlerine döndü
Doğacak bebekleri için 150 bin TL'yi gözden çıkardılar
Murat Boz pişmanlığını açıkladı: Buluşmak için sözleştiler
<p>Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Hakkari kırsalında çıkan çatışmada teröristlerden

Mehmetçik´e Teslim Olan Kadın Terörist: İmkan Bulduğunuz Anda Örgütten Kaçın

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yer: Gaziantep... Havadan böyle görüntülendi

Korkutan görüntü! Dünden bu yana artış gösteriyor