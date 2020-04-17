Kovalenko transferinde Beşiktaş'a güçlü rakip

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Shakhtar Donetsk forması giyen Viktor Kovalenko'yu listesine almıştı.
Ukraynalı oyuncunun 30 Haziran'da Shakhtar ile olan sözleşmesi sona eriyordu.
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği 24 yaşındaki oyuncu için İtalya Serie A ekiplerinden Roma da devreye girdi.
Siamo la Roma'nın haberine göre 2016-19 yılları arasında Shakhtar Donetsk'i çalıştıran ve şimdilerde Roma'nın başında bulunan Paulo Fonseca, eski öğrencisini kadroya katmak istiyor.
24 yaşındaki Kovalenko, Fonseca'nın Shakhtar'ı çalıştırdığı dönemde A takımda daha fazla şans bulmaya başlamıştı.
(Fanatik)
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