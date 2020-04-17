Kovalenko transferinde Beşiktaş'a güçlü rakip

SPOR GÜNDEMİ

Efsane futbolcu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi Efsane futbolcu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi Leeds United'ın efsane ismi Norman Hunter, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Cemil Turan ve Engin Verel AKŞAM'a konuştu Cemil Turan ve Engin Verel AKŞAM'a konuştu Karantina günlerinde yazarımız Engin Verel, Kanarya'nın unutulmaz yıldızı Cemil Turan'la anıları canlandırdı. Kral Cemil, bugün ‘Çubuklu'yu giyenlere öğüt verdi, o duyguyu yaşamalarını istedi.

Kaptan'dan 385, Gustavo'dan 215 Kaptan'dan 385, Gustavo'dan 215 Kaptan Emre Belözoğlu'nun 385 bin TL ile başı çektiği bağış kampanyasına, Sarı-Lacivertli futbolcular tam 2 milyon 391 bin 500 liralık destek verdi. Fenerbahçeli yöneticiler de bu miktarı 5 milyon TL'ye tamamladı.

Balotelli adım adım Galatasaray'a geliyor Balotelli adım adım Galatasaray'a geliyor Galatasaray, İtalyanlar'ın yaramaz çocuğu Balotelli'yi kadrosuna katmaya kararlı. Ancak disiplin sorunlarıyla tanınan yıldız golcü için 1+1 yıllık; karşılıklı memnuniyet şartlı, performans ve başarı odaklı bir sözleşme teklifi hazırlanıyor.

Erol Bulut Fenerbahçe'ye! İşte yardımcıları... Erol Bulut Fenerbahçe'ye! İşte yardımcıları... Teknik direktör arayışını sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de adımlar tek bir noktaya gidiyor. Sarı-lacivertli kulüpte hem Emre Belözoğlu hem de yönetim, genel özelliklerle Erol Bulut'u işaret ederken, Alanyaspor'un yaklaşımı da Fenerbahçe'nin Bulut'a yaklaştığını gösterdi.

'Fenerbahçe 3 milyon Euro veremeyeceği için bu transferi bitiremez' 'Fenerbahçe 3 milyon Euro veremeyeceği için bu transferi bitiremez' Fenerbahçe'nin, gelecek sezon için kadrosuna katmak için girişimler yürüttüğü iddia edilen Napoli oyuncusu Jose Callejon için İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin bu transferi ekonomik sıkıntılar nedeniyle bitiremeyeceğini yazdı.