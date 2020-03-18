Koşukavak olabilir

AKŞAM
Fenerbahçe yönetimi de resmi siteden görüşmeyi doğruladı. Yapılan açıklamada Altay kulübünün bilgisi dahilinde genç teknik adamla görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Bugün itibarıyla Sayın Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler, sezon sonunda yeniden değerlendirmek için sonlandırılmıştır” denildi. Altay, F.Bahçe’nin teklifinin reddedildiğini hocanın sezon sonuna kadar kalacağını açıkladı. Ancak yeni sezonda Koşukavak’ın F.Bahçe’ye gitmesi bekleniyor.
LİGİN ilk 9 haftalık bölümünde 16 puan toplayan ve ikinci yarının ilk 9 haftasında aynı rakiplerine karşı oynadığı maçlarda hanesine 21 puan yazdırıp, ilk yarıdaki performansını geride bırakan Trabzon, ayrıca ligin ikinci yarısında mağlubiyet yüzü görmedi.
FENERBAHÇE ile ismi anılan Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın, Altay yönetimiyle görüştüğü ve ayrılmak için izin istediği belirtildi.
İNGİLİZ basını, Beşiktaş'ın, Aston Villa'da forma giyen eski Kasımpaşa oyuncusu Mahmut Trezeguet'le görüştüğünü iddia etti.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ilk kez ertelenebileceğini söyledi. Japon halkının 3'te 2'si de Olimpiyatların ertelenmesi konusunda görüş bildirdi.
UEFA, EURO 2020'nin 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenleneceğini açıkladı. UEFA ayrıca Devler Ligi finalinin 27 Haziran'da, Avrupa Ligi finalinin 2021'Eise 24 Haziran'da oynanmasını teklif etti.
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesinin fesh edildiğini KAP'a bildirdi.
Koronavirüs önlemleri sebebiyle askıya alınan liglerden İngiltere Premier Lig'de sezonun iptal kararı alınması halinde kulüpler ve yayıncı kuruluşlar arasında ciddi husumetlerin doğabileceği iddia ediliyor.