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aksam.com.tr
  • 04 Haziran 2020 Perşembe 20:20
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Kostas Sloukas, Olympiakos ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Kostas Sloukas, Olympiakos ile 3 yıllık anlaşma sağladı

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Koronavirüs salgını sebebiyle birçok branşta küçülmeye gidecek olan Fenerbahçe'de taraftarları çok üzecek bir ayrılık gerçekleşti. Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu Kostas Sloukas, eski kulübü Olympiakos ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, koronavirüs salgını sebebiyle birçok branşta küçülmeye gideceklerini duyurmuştu. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertli yönetim, erkek basketbol takımının da bütçesini düşürüp maliyeti yüksek bazı oyuncularla ayrılık kararı almıştı.

SLOUKAS ESKİ KULÜBÜYLE 3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI

Erkek basketbol takımından ayrılan ilk isim ise Kostas Sloukas oldu. 30 yaşındaki başarılı oyuncunun 5 yıllık Fenerbahçe macerası sona erdi. Yunan guard, bugün eski kulübü Olympiakos’un yöneticileriyle yaptığı görüşme sonrası 3 yıllık anlaşma sağladı.

MENAJERİNDEN YALANLAMA

Öte yandan Kostas Sloukas’ın menajeri Panos Kapazoglou, oyuncusunun Olympiakos ile anlaştığını yalanladı ve “Tüm spor medyasının, web sitelerinin çalışmalarına büyük saygıyla Kostas Sloukas'ın Fenerbahçe’nin kontratlı oyuncusu olduğunu ve dünyanın herhangi bir kulübüyle herhangi bir müzakere sürecine girmediği tekrar belirtiyorum” ifadelerini kullandı.

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