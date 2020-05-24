Kostas Sloukas için CSKA Moskova, Real Madrid ve Olympiakos devrede

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da önümüzdeki sezon bütçesinin ne kadar olacağı merak edilirken kadrodaki isimlerin ayrılmalarına yönelik söylentiler de artıyor.
Datome, Kalinic, Derrick Williams gibi isimlerin yanı sıra Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas'ın da takımdan ayrılmasına ilişkin haberler dikkat çekiyor.
Daha önce Yunan basını tarafından eski takımı Olympiakos'un Sloukas'a 3 yıl için 5 milyon Euro'luk bir kontrat önermeye hazırlandığı belirtilmişti.
Sloukas'ın Fenerbahçe ile 2 yıllık kontratı daha bulunmasına rağmen takımdan ayrılabileceği ifade edilirken Eurohoops'un haberine göre Olympiakos'un yanı sıra CSKA Moskova ve Real Madrid de oyuncunun transferi adına devredeler.
CSKA Moskova, Mike James'in yanına bir oyun kurucu takviyesi planlarken Real Madrid de NBA'e gitme ihtimali bulunan Facundo Campazzo'nun boşluğunu doldurmak adına arayışlar içinde.
Galatasaray, yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın istifasının ardından bu görev için arayışlarını sıklaştırmış; Albert Riera, Johan Elmander ve Mario Jardel isimler ön plana çıkmıştı. Son iddia ise Hollanda basınından geldi. RTL Nieuws'in haberine göre Wesley Sneijder, daha önce forma giydiği takımlardan birinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlanıyor.
Almanya Bundesliga'nın 27. hafta mücadelesinde Mainz 05 ile deplasmanda karşı karşıya gelen Leipzig, rakibini 5-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
CSKA Moskova, Real Madrid ve Olympiakos, Fenerbahçe Beko'dan ayrılacağı iddia edilen Kostas Sloukas için devrede.
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