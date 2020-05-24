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aksam.com.tr
  • 24 Mayıs 2020 Pazar 18:31
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Kostas Sloukas için CSKA Moskova, Real Madrid ve Olympiakos devrede

Kostas Sloukas için CSKA Moskova, Real Madrid ve Olympiakos devrede

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CSKA Moskova, Real Madrid ve Olympiakos, Fenerbahçe Beko'dan ayrılacağı iddia edilen Kostas Sloukas için devrede.

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da önümüzdeki sezon bütçesinin ne kadar olacağı merak edilirken kadrodaki isimlerin ayrılmalarına yönelik söylentiler de artıyor.

Datome, Kalinic, Derrick Williams gibi isimlerin yanı sıra Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas'ın da takımdan ayrılmasına ilişkin haberler dikkat çekiyor.

Daha önce Yunan basını tarafından eski takımı Olympiakos'un Sloukas'a 3 yıl için 5 milyon Euro'luk bir kontrat önermeye hazırlandığı belirtilmişti.

Sloukas'ın Fenerbahçe ile 2 yıllık kontratı daha bulunmasına rağmen takımdan ayrılabileceği ifade edilirken Eurohoops'un haberine göre Olympiakos'un yanı sıra CSKA Moskova ve Real Madrid de oyuncunun transferi adına devredeler.

CSKA Moskova, Mike James'in yanına bir oyun kurucu takviyesi planlarken Real Madrid de NBA'e gitme ihtimali bulunan Facundo Campazzo'nun boşluğunu doldurmak adına arayışlar içinde.

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