Kostas Sloukas: Fenerbahçe'de kalmak istiyorum ama Zeljko Obradovic giderse durumum değişir

Fenerbahçe Beko ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve Sarı-Lacivertlilerde kalmak istediğini söyleyen Kostas Sloukas, sezon sonunda Zeljko Obradovic'in ayrılması durumunda düşüncelerini değiştireceğini açıkladı.

İsmi Panathinaikos, Olympiakos ve Maccabi ile anılan Kostas Sloukas, Yunan Ta Nea gazetesine verdiği demeçte, "Adım Olympiakos ve Panathinaikos olmak üzere birçok kulüple anılıyor. Bu haberleri okuyorum. Ancak, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmem bulunuyor. Bu haberler nereden çıkıyor bilmiyorum." ifadelerini kullandı.



"OBRADOVIC AYRILIRSA BENİM DURUMUM DA DEĞİŞİR”

Düşüncelerini değiştirebileceğini söyleyen Sloukas, "Çok farklı bir durum söz konusu. Sözleşmemle ilgili düşüncelerim değişebilir. Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum ama Obradovic ayrılırsa ki çok güçlü söylentiler var bu konuda, benim de durumum değişir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

(Sporx)