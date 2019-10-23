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  3. Kostas Sloukas, Avrupa'nın son 10 yıldaki en iyi basketbolcularının yer aldığı listede

Kostas Sloukas, Avrupa'nın son 10 yıldaki en iyi basketbolcularının yer aldığı listede

Kostas Sloukas, Avrupa'nın son 10 yıldaki en iyi basketbolcularının yer aldığı listede

Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi tarafından bu sezon başlatılan ve Avrupa'nın son 10 yıldaki en iyi basketbolcularının yer aldığı listede açıklanan 3. ismi oldu.

Organizasyonun internet sitesinde açıklanan adaylarda Kostas Sloukas, Victor Khryapa ve Georgios Printezis’in ardından son on yıla damga vuran isimler arasında gösterildi.

Sitede oyunucunun kariyerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Sloukas'ın doğuştan kazanan bir oyuncu olduğuna değinilen yazıda, "2010'lu yıllarda Olympiakos ve Fenerbahçe'de forma giyen Kostas Sloukas, doğuştan kazanan bir oyuncu olduğunu ispatladı. 15 Ocak’ta 30 yaşını dolduracak olan Sloukas, şimdiden üç Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı ve bu alanda en çok şampiyonluk kazanan oyuncular listesinde ikinci oldu. Öte yandan 6 final oynayan Sloukas, bu alanda rekorun sahibi Matjaz Smodis’in bir final maçı gerisinde." ifadeleri kullanıldı.

Oyuncunun THY Avrupa Ligi kariyerine 2009-10 sezonunda Olympiakos'la başlayıp 2012 ve 2013'te turnuvada şampiyonluk yaşadığı ve Fenerbahçe Beko'ya katılmadan önceki son sezonunda final oynadığı belirtildi.

29 yaşındaki basketbolcunun 2015-16 sezonunda katıldığı Fenerbahçe'de ise 5 kez üst üste THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele ettiği, 3 kez finale kaldığı ve 2017 yılındaki şampiyonluğuna yer verildi.

Fenerbahçeli oyuncu, "ölümcül bir şutör" ve "harika bir pasör" olarak nitelendirilirken, bu başarıların hepsini 20'li yaşlarda el ettiği ve geliştirmek için yeterli zamanının olduğuna değinildi.

Listede THY Avrupa Ligi tarafından 50 aday daha açıklanacak. Adayların açıklanmasının ardından, taraftarların katılımına açılacak oylamanın sonucunda, son 10 yıla damga vuran 10 oyuncu belirlenecek.

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