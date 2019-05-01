Kostas Mitroglou'nun menajerinden transfer açıklaması

Galatasaray'ın bir buçuk yıllığına Fransa'nın Olympic Marsilya takımından kiraladığı Yunan golcü Kostas Mitroglou'nun menajeri Panos Galariotis önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'a konuşan Galariotis, "Kostas'ın sezon sonunda Olympiakos'a gideceği yönündeki iddialar, Türk basınından kaynaklanıyor. Ancak gerçek şu ki Kostas bunların hiçbirini düşünmüyor. Sadece 22. şampiyonluğa kanalize oldu. Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu kazanması için elinden geleni yapmak istiyor ve tek düşüncesi bu. Kupa ve şampiyonluk Kostas'la ilgili tek gerçek bu..." dedi.

Panos Galariotis, "Mitroglou kesin olarak gelecek sezon da Galatasaray'da devam edecek mi?" şeklindeki soruya, "Bir buçuk yıllık sözleşmesi var" diye yanıt verdi.