Kostas Mitroglou'na iki talip çıktı

Yahoo Fransa'nın haberine göre La Liga takımlarından Leganes ve Fransa Ligi ekibi Nantes, Yunan forvet için Galatasaray'a kiralama teklifi götürecek.
MAAŞININ BİR BÖLÜMÜNÜ GALATASARAY ÖDEYECEK
Galatasaray'ın Mitroglou'nu iki takımdan birisine kiralayacağı ve maaşının bir bölümünü de kendisinin ödeyeceği belirtildi. Tecrübeli futbolcuya Yunanistan'dan eski takımı Olympiakos'un da ilgisi vardı.
MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI
Mitroglou'nun menajeri Galariotis, geçtiğimiz günlerde ayrılık açıklamasında bulunmuş ve "Evet, ilgilenen kulüpler var, önümüzdeki günlerde bu takımlarla ilgili bir çalışma yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Kiralık oynadığı Galatasaray'dan bu sezon 2,6 milyon euro garanti ücret alacak olan Yunan golcünün Marsilya ile de 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
(Sporx)
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