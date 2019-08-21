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aksam.com.tr
  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:34
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  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:04

Kostas Mitroglou, PSV Eindhoven'a gidiyor!

Kostas Mitroglou, PSV Eindhoven'a gidiyor!

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Galatasaray'ın forveti Kostas Mitroglou'nun PSV Eindhoven'a kiralanması için görüşmelere başlandı.

Galatasaray'da Yunan golcü Kostas Mitroglou ile yollar ayrılıyor.

Galatasaray, geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Yunan forvet Kostas Mitroglou'nu Hollanda ekibi PSV'ye kiralamak için görüşmelere başladı.
 
PSV, Sevilla'ya gönderdiği Luuk de Jong'un boşluğunu Mitroglou ile doldurmayı düşünürken görüşmelerin olumlu gittiği belirtildi. 

Sarı kırmızılılarda Mitroglou'nun gitmesiyle birlikte yabancı kontenjanında yer açılacak ve yeni transferlerin lisansı çıkartılabilecek.

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