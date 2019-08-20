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aksam.com.tr
  • 20 Ağustos 2019 Salı 09:04
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  • 20 Ağustos 2019 Salı 09:04

Kostas Mitroglou, Nantes ile sözleşme imzalayacak

Kostas Mitroglou, Nantes ile sözleşme imzalayacak

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Fatih Terim tarafından gözden çıkarılan Kostas Mitroglou, Fransa’ya geri dönüyor.

Denizlispor maçı kadrosunda yer almayan ve İstanbul’daki eşyalarını toplayan Yunan golcü, Fransız ekibi Nantes ile sözleşme imzalayacak.

(Güneş)

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