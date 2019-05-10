Kostas Fortounis'in Fenerbahçe'ye gelmek istemediği iddia edildi

26 yaşındaki Yunan futbolcunun, Olympiakos'ta kalmayı düşündüğü belirtilirken, bu yönde önemli gelişmeler olduğu da duyuruldu.

Haberde, Olympiakos yönetimin gündemindeki ilk konulardan birinin Kostas Fortounis'ın 2020'de bitecek sözleşmesini uzatmak olduğu belirtilirken, oyuncunun menajeriyle görüşmelerin yapıldığına yer verildi. Yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiğinin altı çizilirken, kısa bir süre içerisinde yeni bir toplantı daha yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Kostas Fortounis'i transfer etmek için fazlasıyla istekli olduğu vurgulanırken, 26 yaşındaki ismin Olympiakos'ta kalmaya sıcak baktığı ve kariyerini Türkiye'de sürdürmeyi şimdilik düşünmediği belirtildi.

Bu sezon 43 resmi maçta Olympiakos forması giyen Kostas Fortounis, 17 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)