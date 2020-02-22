Koronaya davetiye!

Koronavirüs yüzünden spor organizasyonlarının askıya alındığı Hong Kong’un Kadın Futbol Takımı bir şirket tarafından Alanya’ya davet edildi. Takım 1 Mart’ta İstanbul aktarmalı Alanya’ya gelip, 3 maç yapacak.

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

HONG Kong basını, Kadın Milli Futbol Takımı’nın Türkiye Kupası adı altında düzenlenen özel bir turnuvaya katılmak için 1 Mart’ta Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Koronavirüs salgını yüzünden ligleri iptal edilen ve birçok ülkenin vize vermediği Hong Kong takımının Türkiye’ye gelecek aday kadrosu ve programı da açıklandı. 1 Mart’ta İstanbul’a gelecek olan Hong Kong’un 24 kişilik kafilesi, buradan da Alanya’ya uçacak ve burada düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.

NEYSE Kİ TÜRKİYE DAVET ETTİ!

Hong Kong basınında yer alan haberlerde şu ifadelere yer verildi: “Koronavirüs yüzünden ciddi şekilde etkilenmiş Hong Kong erkek ve kadın futbol ligleri askıya alınmıştı. Neyse ki kadın futbol takımı Türkiye Kupası’na daha önce katılmaya davet edildi. Takım, antrenmanlarına başladı. Hong Kong ekibi Alanya’da 4 Mart’ta Romanya ile karşılaşacak, 7 Mart’ta Macaristan ve 10 Mart’ta Venezuela ile iki maç daha yapacak.