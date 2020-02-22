Koronaya davetiye!

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ
HONG Kong basını, Kadın Milli Futbol Takımı’nın Türkiye Kupası adı altında düzenlenen özel bir turnuvaya katılmak için 1 Mart’ta Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Koronavirüs salgını yüzünden ligleri iptal edilen ve birçok ülkenin vize vermediği Hong Kong takımının Türkiye’ye gelecek aday kadrosu ve programı da açıklandı. 1 Mart’ta İstanbul’a gelecek olan Hong Kong’un 24 kişilik kafilesi, buradan da Alanya’ya uçacak ve burada düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.
NEYSE Kİ TÜRKİYE DAVET ETTİ!
Hong Kong basınında yer alan haberlerde şu ifadelere yer verildi: “Koronavirüs yüzünden ciddi şekilde etkilenmiş Hong Kong erkek ve kadın futbol ligleri askıya alınmıştı. Neyse ki kadın futbol takımı Türkiye Kupası’na daha önce katılmaya davet edildi. Takım, antrenmanlarına başladı. Hong Kong ekibi Alanya’da 4 Mart’ta Romanya ile karşılaşacak, 7 Mart’ta Macaristan ve 10 Mart’ta Venezuela ile iki maç daha yapacak.
THE4THOFFİCİA sitesinin haberine göre; G.Saray’da kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı, Barcelona’yla anlaştı.
YARINKİ Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak.
Fenerbahçe, Rami ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. 34 yaşındaki oyuncu Rus ekibi Sochi ile anlaştı.
TFF ile dört büyük kulübün başkanları, İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi. Derbilerin güvenlik yönleri ele alındı. Kritik zirve sonrası ise dostluk mesajları verildi...
MHK, hakemlere derbi ayarı verdi. Özellikle son haftalarda tartışılan iki önemli konuda uyardı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Vedat’ın iptal golü için “Düdükleri bekletin, kaleci şarjlarına dikkat edin’ uyarısı geldi. Galatasaray-Malatya maçında Seri’nin eli için ‘VAR ile doğru iletişim kurun’ denildi.
Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park’ta yaptığı maçlarda yenilmedi. Trabzonspor da bu sezon üç büyüklere karşı mağlup olmadı.
Bazı organizasyonlar iptal edildi, Tokyo 2020 tehlikede.