Koronavirüsün son kurbanı Berlin Maratonu

Arda Turan, ALEM FM'e konuştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan #EvdeKalHareketsizKalma kapsamında Serdar Gökalp ile Serdar Yayında programına Milli Futbolcu Arda Turan konuk oldu. Turan, karantina günlerini ve kendisi ile ilgili merak edilenleri anlattı.