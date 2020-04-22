  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 16:30
  • |
  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 16:30

Koronavirüsün son kurbanı Berlin Maratonu

Koronavirüsün son kurbanı Berlin Maratonu

Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1974 yılından beri her yıl düzenlenen ve 26-27 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Berlin Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, maratonun hükümetin 24 Ekim'e kadar 5 bin ve üzeri kişinin katıldığı bütün etkinlikleri yasaklaması üzerine ertelendiği bildirildi.

Maratonun yapılacağı yeni tarihin kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Avrupa Birliği'nin 'Evde aktif ol' çağrısına Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek

title

İsveç'te liglerin 14 Haziran'da başlaması planlanıyor

title

Galatasaray'da Falcao indirimi kabul etmedi

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Ve Mustafa Cengiz ilk kez açıkladı! Falcao gidiyor mu?
Ve Mustafa Cengiz ilk kez açıkladı! Falcao gidiyor mu?

Ve Mustafa Cengiz ilk kez açıkladı! Falcao gidiyor mu?

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'de ‘Başkan Özel' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe...
Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe...

Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti.

Başkan Erdoğan, milli futbolcularla görüştü
Başkan Erdoğan, milli futbolcularla görüştü

Başkan Erdoğan, milli futbolcularla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Arda Turan, ALEM FM'e konuştu
Arda Turan, ALEM FM'e konuştu

Arda Turan, ALEM FM'e konuştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan #EvdeKalHareketsizKalma kapsamında Serdar Gökalp ile Serdar Yayında programına Milli Futbolcu Arda Turan konuk oldu. Turan, karantina günlerini ve kendisi ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Galatasaray'a Radamel Falcao şoku
Galatasaray'a Radamel Falcao şoku

Galatasaray'a Radamel Falcao şoku

Galatasaray'da futbolcularla indirim görüşmeleri başladı. Takımdaki hemen hemen her oyuncu, indirime gitmeyi kabul ederken Kolombiyalı yıldız Falcao, indirime gitmedi. Falcao'yla tekrar görüşülecek.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Transfer bitti
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Transfer bitti

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Transfer bitti

Kara Kartal, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı... Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fabrice N'Sakala'yla 2+1 yıllık ön anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan senelik 1 milyon Euro kazanacak.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz krizi
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz krizi

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz krizi

Yeni ücret planlaması çerçevesinde önceki gün Ümraniye'de Burak Yılmaz'la bir araya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, istediği geri dönüşü alamadı. Yüzde 50'nin üzerinde indirim talebi bulunan Çebi'ye Burak'ın, “Sadece yüzde 10'a olumlu yanıt veririm” dediği ortaya çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.