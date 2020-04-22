Koronavirüsün son kurbanı Berlin Maratonu

Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, maratonun hükümetin 24 Ekim'e kadar 5 bin ve üzeri kişinin katıldığı bütün etkinlikleri yasaklaması üzerine ertelendiği bildirildi.
Maratonun yapılacağı yeni tarihin kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'de ‘Başkan Özel' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan #EvdeKalHareketsizKalma kapsamında Serdar Gökalp ile Serdar Yayında programına Milli Futbolcu Arda Turan konuk oldu. Turan, karantina günlerini ve kendisi ile ilgili merak edilenleri anlattı.
Galatasaray'da futbolcularla indirim görüşmeleri başladı. Takımdaki hemen hemen her oyuncu, indirime gitmeyi kabul ederken Kolombiyalı yıldız Falcao, indirime gitmedi. Falcao'yla tekrar görüşülecek.
Kara Kartal, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı... Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fabrice N'Sakala'yla 2+1 yıllık ön anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan senelik 1 milyon Euro kazanacak.
Yeni ücret planlaması çerçevesinde önceki gün Ümraniye'de Burak Yılmaz'la bir araya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, istediği geri dönüşü alamadı. Yüzde 50'nin üzerinde indirim talebi bulunan Çebi'ye Burak'ın, “Sadece yüzde 10'a olumlu yanıt veririm” dediği ortaya çıktı.