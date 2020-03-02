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aksam.com.tr
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 07:48
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  • 02 Mart 2020 Pazartesi 07:48

Koronavirüsün merkezine transfer olmuştu! İlk kez konuştu...

Koronavirüsün merkezine transfer olmuştu! İlk kez konuştu...

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Koronavirüsün merkezine transfer olan Portekizli savunmacı Daniel Caririco kararından pişmanlık duymadığını açıkladı.

Futbolun bitme noktasına geldiği Çin'de koronavirüs'ün ortaya çıktığı şehir olan Wuhan'ın Zall takımına transfer olan Portekizli savunmacı Daniel Cariço bu kararından hiç pişman olmadığını açıkladı.

Özellikle sosyal medyada oldukça şaşırtıcı olduğu yönünde tepkiler alan Cariço yaptığı açıklamada "Pişman değilim. Gerçekten heyecanlıyım çünkü Çin Ligi'ni ve yeni bir kültürü yaşamak istiyorum." sözlerini kullandı.

Kulübün kendisine bazı garantiler verdiğini anlatan Cariço, "Çin'deki durum karmaşıkken İspanya'da çalışmalarımızı sürdüreceğimiz konusunda kulüp garanti verdi. Benim de Wuhan Zall'a gelirken şüphelerim vardı çünkü ben ilk teklif geldiğinde virüsle ilgili tam bilgi sahibi de değildim. Virüsün sadece Çin'de olduğunu düşünüyordum ama virüs aslında her yerde" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki Portekizli savunmacı Daniel Cariço 20 Şubat tarihinde Sevilla'dan Wuhan Zall takımına transfer olmuştu.

Çin Ligi'nin başlangıcı koronavirüs çıktıntan sonra ertelenmiş ancak daha sonra virüsün bulaştığı insan sayısının yüz binlere dayanmasının ardından ikinci bir açıklamaya kadar liglerin süresiz olarka askıya alındığı açıklanmıştı.

(Sporx)

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