Koronavirüs Avrupa'ya Atalanta - Valencia maçıyla yayıldı

SPOR GÜNDEMİ

Nihat Özdemir sessizliğini bozdu! Nihat Özdemir sessizliğini bozdu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması halinde Süper Lig'in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi.

Zincirleme kaza! Zincirleme kaza! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüsü nereden kaptığı araştırılıyor... En güçlü ihtimal olarak Terim'in virüsü Abdurrahim Albayrak'tan kaptığı üzerinde duruluyor. Albayrak'ın da kendisine ait olan şirketin bir çalışanından virüse enfekte olduğu düşünülüyor.

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları Fenerbahçe'de yeni teknik adam için 4 yerli isim; Erol Bulut, Hüseyin Eroğlu, Tayfun Korkut ve Yalçın Koşukavak ön planda. Şimdilik şansları birbirine yakın. Yönetimle yüz yüze yapılacak görüşmelerde sunacakları plan ve projeler ile vaatleri, bir hocanın diğer adaylar arasından sıyrılıp öne çıkmasını sağlayacak.

İşte koronavirüs Avrupa'ya yayan maç! İşte koronavirüs Avrupa'ya yayan maç! Çin'den başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Avrupa'daki çıkış noktası olarak İtalya'da oynanan Atalanta - Valencia maçı gösteriliyor.

Ve Beşiktaş Talisca'yı açıkladı Ve Beşiktaş Talisca'yı açıkladı Adı bir süredir eski takımı Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca ile ilgili Siyah-Beyazlı takımın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları açıklamalarda bulundu.

İtalyanlar duyurdu! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor İtalyanlar duyurdu! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor Kanarya'nın Galatasaray'ın kapısından dönen Juventuslu Kwadwo Asamoah'ı istediği öğrenildi. İtalyan basını da Ganalı yıldızın F.Bahçe'ye sıcak baktığını iddia etti. Asamoah'ın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.