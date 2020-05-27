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aksam.com.tr
  • 27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:12
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Koronavirüsü atlatan Ricardo Faty antrenmanlara başladı

Koronavirüsü atlatan Ricardo Faty antrenmanlara başladı

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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan Ricardo Faty, antrenmanda yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, ana bölümde topla teknik çalışmalar yaptı. İdman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Koronavirüsü atlatan Ricardo Faty, takımla yapılan antrenmana katıldı.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı izledi.

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