Koronavirüs'ten kaçan İbrahimovic İsveç'e gitti

Zlatan Ibrahimovic, İtalya'dan ülkesi İsveç'e özel uçağıyla geçiş yaptı.
Aftonbladet'te yer alan habere göre; 38 yaşındaki İsveçli futbolcu, İtalya'da havalimanları hemen kapatılmadan önce İsveç hükümetiyle temasa geçti ve ailesiyle birlikte Milano'dan Stockholm'e geçip geçemeyeceğini sordu.
Gerekli izinleri formel bir şekilde alan Zlatan Ibrahimovic, ailesini toparladı ve saatler içerisinde Milano'yu terk etti.
BÜTÜN AİLESİNİ MALİKANESİNE TOPLADI
Bütün ailesini İsveç'teki malikanesine toplayan ve adeta karantina şartları uygulayan Zlatan Ibrahimovic, bir daha İtalya'ya dönmeyi de düşünmüyor.
Milan ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan İsveçli'nin önümüzdeki günlerde geleceği hakkında da kesin kararını verecek.
Bazı haberlerde ise Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edilmiş ancak kulüp tarafı bu konu hakkında bir açıklama yapılmamıştı. (Sporx)
Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
İtalya'daki koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte Milano'yu terk eden Zlatan İbrahimovic'in ülkesi İsveç'e gittiği öğrenildi.
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