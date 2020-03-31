Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da tüm ligler durdurulmuşken, hazırlık maçlarına devam eden İsveç'te ilginç bir olay yaşandı.

Pazar günü alt lig takımları olan Eskilstuna ve Nashulta GoIF arasında oynanacak maç, oyunculara sosyal medya üzerinden "çok fazla baskı" geldiği için iptal edildi.

Birçok maçın ertelenmesinin ardından bu maça çok yoğun şekilde bahis yapıldığı ve para yatıran kişilerin de oyunculara rahatlıkla ulaştığı kaydedildi.

"OYUNCULARA NE OLACAĞINI BİLEMEZDİK"

Konuyla ilgili konuşan Eskilstuna'nın başkanı Bengin Özeran, "Sosyal medya üzerinden oyunculara ulaşmışlar. Tüm dünyadan insanlar mesaj attı. Bazıları, 'umarım kaybedersiniz' derken, bazıları 'iyi şanslar' diyordu. Bir saatte 100'den fazla mesaj aldı oyuncular. Tam bir kaostu, iyi bir gün olmadı." dedi.

Başkan ayrıca, oyuncuların güvenliğini düşündüklerini kaydederken, "Oyuncuların güvenliği için biz de maçı erteledik. Oyuncularla temasa geçebiliyorlar ve sonrasında ne olacağını bilemezdik. Aynı ligde bir teknik direktörle bile iletişime geçmişler. Eski maçlarda nasıl oynadığımızı sormuşlar, ilk 11'imizi sormuşlar. Bu durum çok sağlıklı değil" dedi.

"ŞİKE YAPTIĞIMIZI SÖYLEYENLER VARDI"

Şehrin bir başka takımı olan Eskilstuna-Kuriren'in başkanı Daniel Karlsson, hazırlık maçında yenildikten sonra "nefret dolu" mesajlar aldıklarını iletti: "BK Sport ile oynadığımı maç sonrasında Facebook'tan mesaj yağmaya başladı. Kulübe tahrik edici ifadelerle hakaret ediyorlardı. Maçta şike yaptığımızı söylüyorlardı ve hatta 'Koronavirüse yakalanıp ölün' diyenler bile oldu."

İsveç, diğer ülkelere göre koronavirüs salgınına karşı daha rahat bir politika izliyor. Sınırlarını kapatmayan ve normal hayatına devam eden İsveç'te başbakan Stefan Löfven milletinden "yetişkin gibi" davranmalarını istiyor. (sporx)