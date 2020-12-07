Koronavirüse yakalandı, kulübüyle anlaşarak yolları ayırdı

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden B. Elazığ İl Özel İdare’nin Amerikalı pivotu Ariel Atkins, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada gittiği ülkesinde korona virüs kaptı. Karantina sürecinde olan oyuncu Türkiye’ye dönmeme kararı aldı. Kararını kulübe ileten oyuncu ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada; “Ülkesinde yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından devam eden pandemi sebebiyle bir müddet ülke dışına çıkmak istemeyen oyuncumuz Ariel Atkins ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir” denildi.
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