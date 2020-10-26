Koronavirüse yakalanan Yücel İldiz'den iyi haber

Geçen hafta içi oynanan Altınordu maçı öncesi koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan 67 yaşındaki teknik adama yapılan son testin sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.
Sağlık durumu iyi olan ve evinde dinlenen teknik direktör Yücel İldiz’in izolasyon sürecinin perşembe günü sona ereceği bildirildi. Altay’da futbolcular ve kulüp çalışanlarının durumlarının da iyi olduğu kaydedildi. Siyah-beyazlıların cuma günü deplasmanda lider Tuzlaspor’la oynaması gereken karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor. Altaylı futbolculara hafta içinde yeni bir test daha yapılacak.
İrfan Can Kahveci'yi izlemek için İstanbul'a gelen ancak uçağın rötar yapması sebebiyle maçı kaçıran Lyon Baş Gözlemcisi Bruno Cheyrou, Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde de stattaydı. Ünlü futbol adamı; Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan ve Ozan Tufan'ı dikkatle izleyerek bol bol not aldı. Bruno Cheyrou'nun devre arasına kadar bu 4 ismi takip edeceği öğrenildi.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasretine bu sezon son vereceğini söyledi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den rahatsız olan bazı üyelerin, başkan Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak “Sürekli size gönderme yapıyor. Yolları ayırın” dedikleri iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada yetersiz performansıyla şaşırtan ve devre arası Erol Bulut tarafından oyundan çıkarılan Jose Sosa için Tümer Metin,
Fransa Ligue 1 ekibi Lille, deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in golü 58'de Burak Yılmaz'dan geldi. Tecrübeli forvet, 79. dakikada kendisini oyundan alan hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurduğu kameralara yansıdı. Milli futbolcumuzun ceza alıp almayacağı merak konusu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a attığı golle eski günlerine selam çakan Radamel Falcao, eleştirilerin farkında olduğu söyleyerek "Galatasaray taraftarına henüz borcumu ödemedim." dedi.