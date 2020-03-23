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aksam.com.tr
  • 23 Mart 2020 Pazartesi 10:03
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  • 23 Mart 2020 Pazartesi 10:12

Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'ten kötü haber

Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'ten kötü haber

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Koronavirüse yakalanan NBA yıldızı Rudy Gobert, kendisinde hastalığın semptomları arasında yer alan bazı durumların gerçekleştiğini açıkladı

NBA’de koronavirüse ilk yakalanan oyuncu olan ve 10 gündür hastalıkla uğraşan Rudy Gobert’ten kötü haberler geldi. Utah Jazz yıldızı, tedavi sürecinin devam ettiğini aktarırken, bazı sorunlar yaşadıklarını vurguladı. Hastalığın semptomları arasında yer alan bazı durumların gerçekleştiği bildirildi.

Gobert, yemek yerken ve gündelik hayatı içerisinde tat-koku duyularını kaybettiğini belirtti.

Hastalığı en başından beri ciddiye almadığına pişman olduğunu söyleyen NBA yıldızı, “Yemek yerken, ne yersem yiyem tat alamıyorum. Aynı şekilde koku da alamıyorum. İki duyu organım da sıkıntı yaşamaya başladı. Aynı durumu yaşadınız mı?” ifadelerini kullandı ve sosyal medyada paylaştı.


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