Koronavirüse yakalanan NBA yıldızlarının son durumları belli oldu

NBA'de Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert ve Donovan Mitchell, tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına yakalanmışlardı. Jazz, iki yıldızının son durumunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Gobert ve Mitchell'ın son testleri 'negatif' çıktı. Hem Gobert'in hem de Mitchell'ın iyileştiği ifade edildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını, NBA takımlarını da vurmuştu. Liglerin askıya alındığı organizasyonda bazı yıldızlar da CODIV-19 salgınına yakalanmıştı.

NBA ekiplerinden Utah Jazz'ın yıldız isimleri Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'ın corona virüsü test sonuçları pozitif çıkmıştı.

27 yaşındaki pivot Rudy Gobert ve 23 yaşındaki oyun kurucu Donovan Mitchell'dan ise bu kez iyi haber geldi. İki yıldızın son testleri negatif çıktı. Utah Jazz'dan yapılan açıklamaya göre Gobert ve Mitchell'ın iyileştiği ve durumlarının son derece olumlu olduğu aktarıldı.

Salgınla ilgili Mitchell, "Hastalıklar ilgili hiçbir belirtiye sahip değilim. Eğer bu testlerde sonuçlar pozitif çıkmasaydı hastalığımın farkında olmadan sokaklarda dolaşabilirdim" ifadelerini kullanmıştı.

Diğer yandan Gobert "Tat ve koku kaybı kesinlikle belirtilerden biri. Dört gündür hiçbir şeyden koku alamıyorum. Aynı şeyi yaşayan var mı?" şeklinde konuşmuştu. Gobert ve Mitchell'ın her şeye rağmen yakından takip edileceği öğrenildi.