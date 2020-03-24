Koronavirüs'e yakalanan Maldini'den sevindiren haber geldi

Koronavirüse yakalanan Milan efsanesi Paolo Maldini, Corriere della Sera'ya verdiği röportajda virüsün etkisini büyük ölçüde attığını belirtti ve yaşadığı sürece değindi.
İlk olarak sağlığıyla ilgili duruma değinen Maldini, "Çok iyiyim. En kötü dönem sona erdi. Hala biraz kuru öksürüğüm var. Tat ve koku alma duyularımı kaybettim ama geri döneceklerini umuyorum. Bu ağır bir etkiydi yani normal bir etki değil. Bedenimi biliyorum. Bir sporcu kendini tanır. Ağrılar özellikle çok şiddetliydi. Göğsünüzde bir sıkışma hissediyorsunuz. Bu gerçekten yeni bir virüs. Eklem va kas ağrıları oluyor. Ateşim hiç 38.5'tan fazla olmadı" dedi.
Oğlu Daniel'in durumuna ilişkin de açıklamalar yapan Paolo Maldini, "Bu virüsün diğerlerinden farklı etkisi olduğunu hissettim. Bu tabi size biraz endişe veriyor. Mesela bir arkadaşımın solunum problemleri vardı. Hastaneye yatılırdı, uyuyamadı, kabuslar gördü... Benim için daha iyi gitti. Ancak burada 18 gün karantinada kaldım. Daniel'in de ağrıları ve ateşi vardı ama o da çok genç... Bana öyle geliyor ki ailede en hafif şekilde yaşayan kişi o oldu. Eşim ve Christian'ın testleri negatif çıktı. Ama biz onların da virüse yakalanıp bunu atlattıklarına inanıyoruz" dedi.
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