Koronavirüse yakalanan Khabib'in babası Abdulmanap Nurmagomedov'un durumu kritik

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki sporcu, "Babam hakkında internette çok şey yazıldı. O şu anda hastanede. Virüs dolayısıyla durumu kritik. Virüs kalbini etkiledi çünkü geçen sene kalbinden bir operasyon geçirmişti, şimdi yeni bir operasyon daha yaptılar. Çok zor durumda. Allah'a onu bize geri getirmesi için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Ailesinde 20'den fazla insanın hastalığa yakalandığını aktaran Nurmagomedov, "20'den fazla akrabam yoğun bakım ünitesindeydi. Birçoğu şu an aramızda değil. Birçok eş dostumuzu kaybettik. Herkes için zor zamanlar." şeklinde görüş belirtti.
Beşiktaş ve Fenerbahçe pandemi sürecindeki zararların bir kısmını aidatlardan telafi edecek. Pandemi nedeniyle yardım kampanyasını erteleyen Beşiktaş ile mali sıkıntıları büyüyen Fenerbahçe üyelik aidatlarını artırarak kulübe nefes aldırmayı planlıyor. Fenerbahçe 50, Beşiktaş 120 TL'lik yıllık ödeneği 500'e çıkaracak. Diğerleri ise beklemede.
Sezon sonunda Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın ilk transfer hedeflerinden biri de 10 numara bölgesi. Cimbom, Faslı yıldızın satışından gelecek parayı Hakan Çalhanoğlu transferine harcamayı planlıyor. Milli futbolcunun Milan ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de en güçlü aday Nenad Bjelica olarak görünüyordu ancak ibre yavaş yavaş Erol Bulut'a kaymaya başladı. Bjelica'nın Türk futbolunu çok fazla takip edememesi nedeniyle yönetim içinde Erol Bulut ismi ağırlık kazandı.
İngiltere Premier Lig ekibi Watford ve Championship temsilcisi Nottingham Forest, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Mbaye Diagne'nin fiyatını sordu. Sarı-Kırmızılılar, Senegalli forvetin bedelini 5 milyon Pound olarak belirledi.
TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Yiğit Şengil, Beşiktaş'la ilgili paylaşım yapması üzerine yeşil-beyazlı kulüpten gönderildi.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a Bundesliga'dan üst düzey 2 takımın talip olduğu öğrenildi. Bu iki kulübün Wolfsburg ve Werder Bremen olduğu iddia ediliyor.
Trabzonspor, Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ön libero Nampalys Mendy ile ilk teması kurdu. İngiliz ekibinin N'Golo Kante'yi satmadan önce kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Fransız futbolcu için Udinese de devrede.