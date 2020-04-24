Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakımda

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'in 23 yaşındaki genç futbolcusu Junior Sambia, solunum ve sindirim sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Corona virüs olduğu anlaşılan genç futbolcu, yoğun bakıma alınırken dünden beri yoğun bakımda olduğu belirtildi.
LIGUE 1'DE KORONAVİRÜSE YAKALANAN EN GENÇ FUTBOLCU
Fransız basınının haberine göre Sambia, Fransa Ligi'nde corona virüse yakalanan en genç futbolcu oldu.
Defansif orta saha pozisyonunda oynayan Fransız futbolcu, bu sezon takımıyla 22 maça çıkıp 1 gol ve 1 asist yapmıştı.
Koronavirüse yakalanan Fransız futbolcudan kötü haber geldi. Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier'de forma giyen Junior Sambia, solunum sorunları yaşamaya başlayınca yoğun bakıma alındı. Fransız basınının haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, Ligue 1'de koronavirüse yakalanan en genç futbolcu oldu.
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