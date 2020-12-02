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aksam.com.tr
  • 02 Aralık 2020 Çarşamba 09:44
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Koronavirüse yakalanan Enner Valencia'nın tedavi ve karantina süreci tamamlandı

Koronavirüse yakalanan Enner Valencia'nın tedavi ve karantina süreci tamamlandı

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Sabah

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un vazgeçilmez isimlerinden Enner Valencia'nın tedavisi ve karantina süresi tamamlandı. Başarılı futbolcu dün gece İstanbul'a geldi.

Ekvador Milli Takımı'nda olduğu dönemde koronavirüs testi pozitif çıkan Enner Valencia'nın tedavisi ve karantina süresi tamamlandı.

31 yaşındaki futbolcu dün gece İstanbul'a geldi. Burada da teste girecek oyuncu, alacağı ilk negatif sonucun ardından takıma katılabilecek. Teknik direktör Erol Bulut uygun görürse Denizli'de süre alabilecek.

Enner Valencia, bu sezon ligde 8 mücadelede sahaya çıkarken 1 gol sevinci yaşadı, 2 de asist yaptı.

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