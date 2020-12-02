Koronavirüse yakalanan Enner Valencia'nın tedavi ve karantina süreci tamamlandı

Ekvador Milli Takımı'nda olduğu dönemde koronavirüs testi pozitif çıkan Enner Valencia'nın tedavisi ve karantina süresi tamamlandı.
31 yaşındaki futbolcu dün gece İstanbul'a geldi. Burada da teste girecek oyuncu, alacağı ilk negatif sonucun ardından takıma katılabilecek. Teknik direktör Erol Bulut uygun görürse Denizli'de süre alabilecek.
Enner Valencia, bu sezon ligde 8 mücadelede sahaya çıkarken 1 gol sevinci yaşadı, 2 de asist yaptı.
Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Tekbik direktör Erol Bulut, derbide sınıfta kalan isimleri kenara çekecek. Denizli'de bambaşka bir 11 olacak.
Galatasaray, Radamel Falcao'nun çok sık sakatlanması ve Fatih Terim'in talebiyle devre arasında forvet transferi yapma kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar birkaç yıldır gündeminde olan Roman Yaremchuk için bir kez daha harekete geçti.
Galatasaray devre arasında Falcao'yu ABD kulübü Inter Miami'ye yollamak için görüşmelerini sürdürüyor. Yıllık maliyeti 7 milyon Euro'yu bulan Kolombiyalı golcünün yerine, onun yarı fiyatına şu an boşta olan Mandzukic'in transfer edilmesi gündemde. İki girişimde de sürecin olumlu adımlarla devam ettiği belirtiliyor.
Güney Amerika basını, Senegalli forvetin performansı sonrasında Kolombiyalı yıldızın devre arasında satılacağını yazdı. El Tigre'nin yeni adresi ise Amerika olacak.
Derbi galibiyetiyle birlikte zirve yarışına yeniden dahil olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un vazgeçilmez isimlerinden Enner Valencia'nın tedavisi ve karantina süresi tamamlandı. Başarılı futbolcu dün gece İstanbul'a geldi.