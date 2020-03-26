Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan mesaj

SPOR GÜNDEMİ

ce yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan mesaj ce yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan mesaj Koronavirüse yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlık durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.

Merih Demiral'dan örnek davranış! 2000 aileye... Merih Demiral'dan örnek davranış! 2000 aileye... Milli futbolcumuz Merih Demiral, eğitimine evinden devam edip fotoğraf gönderen 100 öğrenciye kitap seti göndereceğini, ayrıca koronavirüse rağmen evinden çıkmak zorunda olan ve Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı.

Başakşehir'in test sonuçları belli oldu Başakşehir'in test sonuçları belli oldu Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Kulüp personeli için maaşlarında kesinti yapacaklar Kulüp personeli için maaşlarında kesinti yapacaklar İngiltere Championship Lig ekiplerinden Leeds United'da futbolcular ve teknik heyet, kulüpte tam zamanlı çalışan personelin maaşlarında kesinti yapılmaması için kendi ücretlerinde kesintiye gidecek.

Real Madrid'den koronavirüs hamlesi Real Madrid'den koronavirüs hamlesi İspanya'nın Real Madrid Kulübü, maçlarını oynadığı ünlü Santiago Bernabeu Stadı'nı, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürüttüğü mücadelenin hizmetine verdi.

Sergen Yalçın'dan 'evde antrenman' sorusuna olay yanıt! Sergen Yalçın'dan 'evde antrenman' sorusuna olay yanıt! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımla ilgili son gelişmeleri aktarırken, "Futbolcular evlerinde bireysel çalışma yapıyor mu?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.