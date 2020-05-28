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aksam.com.tr
  • 28 Mayıs 2020 Perşembe 18:59
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Koronavirüs tedbirlerine uymayan kulübe tarihi ceza!

Koronavirüs tedbirlerine uymayan kulübe tarihi ceza!

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Koronavirüse karşı alınan önlemleri çiğneyerek toplu antrenmanlara başladığı ortaya çıkan Avusturya kulübü LASK Linz, tarihi bir ceza aldı.

Avusturya kulübü LASK Linz, sağlık protokolünde belirtilen mesafe kurallarına aykırı şekilde tam kadro antrenman yaptığı için 6 puan silme ve 75 bin euro para cezasına çarptırıldı.

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Koronavirüs tedbirlerine uymayan kulübe tarihi ceza!
Koronavirüs tedbirlerine uymayan kulübe tarihi ceza!

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