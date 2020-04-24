Koronavirüs sonrası Uğurcan Çakır'a Avrupa'nın devlerinden teklif bekleniyor

Koronavirüs sonrası futbolda görülen ekonomik sıkıntılar da kulüpleri farklı arayışlara itecek. Bu nedenle İngiltere başta olmak üzere Avrupa'daki birçok kulübün Uğurcan gibi potansiyellere yönelmesi bekleniyor.
Hem maddi açıdan hem de yetenek bakımından önemli bir isim olarak görülen genç kalecinin geleceğinin parlak olduğu aktarıldı. Ayrıca yaşının artık 24'e gelmesiyle de Avrupa futboluna açılma zamanının geldiği aktarıldı. Bu sezon da birçok kez bizzat gelip tribünden izlenen başarılı file bekçisi için transfer döneminin açılmasıyla beraber girişimlerin olması bekleniyor.
Trabzonspor'la 2024'e kadar sözleşmesi olan Uğurcan Çakır'ın kulübüne de ciddi miktarda bonservis kazandıracağı düşünülüyor. Uğurcan bu sezon ligde 25 maç olmak üzere toplamda 33 resmi maça çıktı.
(Skorer)
Koronavirüse yakalanan Fransız futbolcudan kötü haber geldi. Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier'de forma giyen Junior Sambia, solunum sorunları yaşamaya başlayınca yoğun bakıma alındı. Fransız basınının haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, Ligue 1'de koronavirüse yakalanan en genç futbolcu oldu.
Gelecek sezonun için kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaşan Sarı-Kırmızılıların, Yiğidolardan bir takviye daha yapacağı ortaya çıktı. Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katacak.
Sarı-Lacivertli camiaya Hırvatistan'dan ilginç bir mesaj geldi! Adı Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam, “Rekabetçi bir lige veya büyük bir kulübe gitmek istiyorum. Belki Avrupa'nın ilk 5 ligi ve belki de beşin dışındaki büyük bir kulüp” diye konuştu.
Galatasaray'da futbolculardan maaş indirimi istenirken sadece Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın olumlu dönüş yapması yönetimi şok etti. Falcao, Belhanda, Feghouli gibi yüksek maaş alan oyuncular ise henüz olumlu geri dönüş yapmaması Sarı-Kırmızılı yönetimi hayal kırıklığına uğrattı.
Fabrice N'Sakala ile anlaşan Beşiktaş, Alanyaspor'dan bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar, Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan golcü Papiss Cisse ile 1 yıllık sözleşme yapmak istiyor.
Suudi basını, ülkeden ayrılan Fransız futbolcunun geri dönmeyeceğini iddia etti. Onun yerine Falcao düşünülüyor. Fransız forvetin ise Galatasaray'a geleceği yazıldı.
Slaven Bilic, Hırvat oyuncunun transferiyle ilişkili soruya, “Tabii ki oyuncuları izliyoruz. Ancak, şu anda transfer için zamanımız var” cevabını vererek yeşil ışık yaktı.