  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 24 Nisan 2020 Cuma 10:48
  • |
  • 24 Nisan 2020 Cuma 10:48

Koronavirüs sonrası Uğurcan Çakır'a Avrupa'nın devlerinden teklif bekleniyor

Koronavirüs sonrası Uğurcan Çakır'a Avrupa'nın devlerinden teklif bekleniyor

Paylaş

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa futbolunda yakından takip ediliyor. Bu sezon ciddi bir çıkış gösteren 24 yaşındaki eldiven, Avrupa'daki birçok scoutun listesinde bulunuyor.

Koronavirüs sonrası futbolda görülen ekonomik sıkıntılar da kulüpleri farklı arayışlara itecek. Bu nedenle İngiltere başta olmak üzere Avrupa'daki birçok kulübün Uğurcan gibi potansiyellere yönelmesi bekleniyor.

Hem maddi açıdan hem de yetenek bakımından önemli bir isim olarak görülen genç kalecinin geleceğinin parlak olduğu aktarıldı. Ayrıca yaşının artık 24'e gelmesiyle de Avrupa futboluna açılma zamanının geldiği aktarıldı. Bu sezon da birçok kez bizzat gelip tribünden izlenen başarılı file bekçisi için transfer döneminin açılmasıyla beraber girişimlerin olması bekleniyor.

Trabzonspor'la 2024'e kadar sözleşmesi olan Uğurcan Çakır'ın kulübüne de ciddi miktarda bonservis kazandıracağı düşünülüyor. Uğurcan bu sezon ligde 25 maç olmak üzere toplamda 33 resmi maça çıktı.

(Skorer)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş'ta Pedro Rebocho ve Abdoulay Diaby ile yollar ayrılıyor

title

Avrupa'nın dev kulüpleri, Müslüanların ramazan ayını kutladı

title

Maicon, Mbaye Diagne, Ryan Babel ve Ozornwafor'un yeni adresleri belli oldu

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Koronavirüse yakalanan dünyaca ünlü Fransız futbolcu yoğun bakımda!
Koronavirüse yakalanan dünyaca ünlü Fransız futbolcu yoğun bakımda!

Koronavirüse yakalanan dünyaca ünlü Fransız futbolcu yoğun bakımda!

Koronavirüse yakalanan Fransız futbolcudan kötü haber geldi. Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier'de forma giyen Junior Sambia, solunum sorunları yaşamaya başlayınca yoğun bakıma alındı. Fransız basınının haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, Ligue 1'de koronavirüse yakalanan en genç futbolcu oldu.

Cimbom'a Sivasspor'dan 3. transfer! Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra..
Cimbom'a Sivasspor'dan 3. transfer! Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra..

Cimbom'a Sivasspor'dan 3. transfer! Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra..

Gelecek sezonun için kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaşan Sarı-Kırmızılıların, Yiğidolardan bir takviye daha yapacağı ortaya çıktı. Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katacak.

Yeni hoca nihayet itiraf etti! 'Önce reddetmiştim' dedi ve...
Yeni hoca nihayet itiraf etti! 'Önce reddetmiştim' dedi ve...

Yeni hoca nihayet itiraf etti! 'Önce reddetmiştim' dedi ve...

Sarı-Lacivertli camiaya Hırvatistan'dan ilginç bir mesaj geldi! Adı Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam, “Rekabetçi bir lige veya büyük bir kulübe gitmek istiyorum. Belki Avrupa'nın ilk 5 ligi ve belki de beşin dışındaki büyük bir kulüp” diye konuştu.

Yönetimi şok eden tavır! Muslera ve Selçuk İnan...
Yönetimi şok eden tavır! Muslera ve Selçuk İnan...

Yönetimi şok eden tavır! Muslera ve Selçuk İnan...

Galatasaray'da futbolculardan maaş indirimi istenirken sadece Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın olumlu dönüş yapması yönetimi şok etti. Falcao, Belhanda, Feghouli gibi yüksek maaş alan oyuncular ise henüz olumlu geri dönüş yapmaması Sarı-Kırmızılı yönetimi hayal kırıklığına uğrattı.

Alanyaspor'dan Beşiktaş'a 2. transfer! 1 yıllık imza
Alanyaspor'dan Beşiktaş'a 2. transfer! 1 yıllık imza

Alanyaspor'dan Beşiktaş'a 2. transfer! 1 yıllık imza

Fabrice N'Sakala ile anlaşan Beşiktaş, Alanyaspor'dan bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar, Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan golcü Papiss Cisse ile 1 yıllık sözleşme yapmak istiyor.

Gomis için müthiş iddia
Gomis için müthiş iddia

Gomis için müthiş iddia

Suudi basını, ülkeden ayrılan Fransız futbolcunun geri dönmeyeceğini iddia etti. Onun yerine Falcao düşünülüyor. Fransız forvetin ise Galatasaray'a geleceği yazıldı.

Bilic yalanlamadı! Beşiktaş'ın yıldızını istiyor
Bilic yalanlamadı! Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Bilic yalanlamadı! Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Slaven Bilic, Hırvat oyuncunun transferiyle ilişkili soruya, “Tabii ki oyuncuları izliyoruz. Ancak, şu anda transfer için zamanımız var” cevabını vererek yeşil ışık yaktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.