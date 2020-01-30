Koronavirüs sebebiyle ligler süresiz olarak ertelendi

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor transferde bombayı patlattı! Şehre indi... Trabzonspor transferde bombayı patlattı! Şehre indi... Trabzonspor, Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme ile prensip anlaşmasına vardı.

FLAŞ! Ligler süresiz olarak ertelendi FLAŞ! Ligler süresiz olarak ertelendi Çin Süper Ligi'nde maçlar, ülkede patlak veren koronavirüs salgını sebebiyle süresiz ertelendi.

Hem zirve hem krallık yarışı Hem zirve hem krallık yarışı Trabzon-F.Bahçe derbisi aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Dev maç Sörloth ve Muriqi’in de düellosuna sahne olacak.

5. kez Ali Palabıyık 5. kez Ali Palabıyık Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine Ali Palabıyık atandı... Palabıyık iki takımın 4 maçını yönetti, 3’ü berabere bitti, 1’ini F.Bahçe kazandı.

19.03'te 10 numara buluşma 19.03'te 10 numara buluşma Abdullah Avcı’nın mukavelesi en sonunda dün feshedildi. Bu açıklamanın ardından 1.5 yıllık Sergen Yalçın dönemi de resmen başladı. Bugün saat 19.03’te imza töreni olacak. Taraftarlar da efsaneyi canlı izleyecek.

Şubatta evinde Şubatta evinde ASLAN, ligde oynayacağı 5 müsabakada İstanbul dışına çıkmayacak.