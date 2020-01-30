Koronavirüs sebebiyle ligler süresiz olarak ertelendi

Çin Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre; 22 Şubat'ta başlaması gereken Çin Süper Ligi başta olmak tüm yerel ligler süresiz olarak ertelendi.
ÖLÜ SAYISI 170'İ BULDU
Koronavirüsü sebebiyle dünya teyakkuza geçerken, Çin'de ölü sayısı 170'i geçmişti. Bunun üzerine yetkililer olağanüstü hal ilan ederken, futbola da ara verilme kararı alındı.
Detaylar birazdan...
Trabzonspor, Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme ile prensip anlaşmasına vardı.
Çin Süper Ligi'nde maçlar, ülkede patlak veren koronavirüs salgını sebebiyle süresiz ertelendi.
Trabzon-F.Bahçe derbisi aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Dev maç Sörloth ve Muriqi’in de düellosuna sahne olacak.
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine Ali Palabıyık atandı... Palabıyık iki takımın 4 maçını yönetti, 3’ü berabere bitti, 1’ini F.Bahçe kazandı.
Abdullah Avcı’nın mukavelesi en sonunda dün feshedildi. Bu açıklamanın ardından 1.5 yıllık Sergen Yalçın dönemi de resmen başladı. Bugün saat 19.03’te imza töreni olacak. Taraftarlar da efsaneyi canlı izleyecek.
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