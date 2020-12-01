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aksam.com.tr
  • 01 Aralık 2020 Salı 17:48
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Koronavirüs sebebiyle ertelenen maçların programı açıklandı

Koronavirüs sebebiyle ertelenen maçların programı açıklandı

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TFF 1. Lig'de yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8. haftadan ertelenen Tuzlaspor-Altay maçı 30 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da, 9. haftadan ertelenen Adanaspor-Menemenspor müsabakası 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da, 9. haftadan ertelenen İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşması 30 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da, 11. haftadan ertelenen Adanaspor-Beypiliç Boluspor maçı da 30 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak.

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