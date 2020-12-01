Koronavirüs sebebiyle ertelenen maçların programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8. haftadan ertelenen Tuzlaspor-Altay maçı 30 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da, 9. haftadan ertelenen Adanaspor-Menemenspor müsabakası 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da, 9. haftadan ertelenen İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşması 30 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da, 11. haftadan ertelenen Adanaspor-Beypiliç Boluspor maçı da 30 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak.
Çaykur Rizespor deplasmanından farklı galibiyetle dönen Galatasaray'da takımın ortaya koyduğu futbol yüzleri güldürdü. Olumlu mesajlar alan Fatih Terim istediği takımı sahada görmeye başladı.
Alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor, Kenan Atik ile yola devam edecek.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe mağlubiyetinin ardından Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklama sebebiyle bugün kişisel sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Çalımbay “Yanlış anlaşıldım” dedi.
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ahmed Musa'nın menajeri Tony Harris, Nijeryalı futbolcunun Sarı-Kırmızılıları reddettiğine dair çıkan haberleri yalanladı.
Derbideki performansıyla yıldızlaşan ve attığı 2 golle galibiyette büyük rol oynayan Aboubakar'ın konuşması ortaya çıktı.
Galatasaray, lige verilen arada yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcusunun 4'ünün testinin negatife döndüğünü açıkladı. Söz konusu oyuncular, Hatayspor maçından 2 gün önce yapılacak testlerde de negatif çıkarsa bu maçın kadrosunda yer alabilecekler.