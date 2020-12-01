Koronavirüs sebebiyle ertelenen maçların programı açıklandı

Alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor, Kenan Atik ile yola devam edecek.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe mağlubiyetinin ardından Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklama sebebiyle bugün kişisel sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Çalımbay “Yanlış anlaşıldım” dedi.

Cimbom'a büyük müjde! 5 futbolcunun 4'ü negatife döndü

Galatasaray, lige verilen arada yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcusunun 4'ünün testinin negatife döndüğünü açıkladı. Söz konusu oyuncular, Hatayspor maçından 2 gün önce yapılacak testlerde de negatif çıkarsa bu maçın kadrosunda yer alabilecekler.