Koronavirüs sebebiyle erteleme zorlaştırıldı

35 oyuncu sayısının koronavirüs nedeniyle 14’e düşmesi durumunda erteleme yapılacağı karara bağlandı. Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 14 futbolcunun altına inmesi durumunda bile karşılaşmalar ertelenmeyecek. Maçlara çıkmayan takımlar elenecek.
Southampton'da forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, ister kiralık ister bonservisi ile gelebilir. Yönetim, Sergen Yalçın'la görüşecek, hocanın kararı olumlu olursa transfer operasyonu başlayacak.
TFF, Kovid-19 talimatında değişiklik yaptı. Türk futbolunun 1 numaralı patronu, ligin ikinci yarısından itibaren takımların 30 olan kadro sayısını 35'e çıkardı.
DG Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına Villarreal deplasmanında çıkacak. Ninga, Appindangoye ve Erdoğan sakatlıkları sebebiyle kafilede yoktu.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Lille deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, attığı 3 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Türkiye Gazetesi'ne konuşan Şen, "Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerleri “şampiyon olacağız” diye boşuna masrafa girmesinler. Bu sezon şampiyon Fenerbahçe." ifadelerini kullandı. Şen ayrıca Fenerbahçe'nin Avrupa cezası alabileceğini başkan Ali Koç'un bu konuya odaklanması gerektiğini söyledi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, grubundaki ilk maçta deplasmanda Villarreal'e 5-3 mağlup oldu. Yiğidoların teknik direktörü Rıza Çalımbay, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam ‘Bunun rövanşı da var' dedi.