Koronavirüs sebebiyle Afrika Kupası Elemeleri ertelendi

Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan (CAF) yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında eleme müsabakalarının bir sonraki duyuruya kadar ertelenmesine karar verildiği belirtildi.
Elemelerde üçüncü ve dördüncü hafta müsabakaları, 25-31 Mart tarihlerinde yapılacaktı. Yeni maç takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.
Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla koronavirüsün dünyadaki tehlikesine dikkat çekti ve liglerin 15 gün veya 1 aylığına ertelenmesini yetkililerden talep etti.
Futbolseverler, “Avrupa'daki gibi maçlar şifresiz yayınlansın, kalabalık mekanlara gitmeyelim” diyor. Maç yayınına yatırım yapan mekanlar, “İflas ederiz” endişesinde. Kulüpler ve yayıncı kuruluş da zorda.
Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi en önemli kozlardan birisi.
Beşiktaş maçların ilk yarılarında 12, ikinci devrelerde 28 gol attı.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
TFF ile Milli Eğitim Bakanlığı, hakem lisesi kurulması için adım attı. Meral-Celal Aras Spor Lisesi önümüzdeki eğitim döneminden itibaren TFF Hakem Meslek Lisesi olacak.
FIFA, futbol kulüplerinin milli takımlara futbolcu göndermesini zorunlu hale getiren maddeyi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ve nisan ayları için askıya aldı.