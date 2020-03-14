Koronavirüs sebebiyle Afrika Kupası Elemeleri ertelendi

SPOR GÜNDEMİ

'Ligler ertelensin' 'Ligler ertelensin' Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla koronavirüsün dünyadaki tehlikesine dikkat çekti ve liglerin 15 gün veya 1 aylığına ertelenmesini yetkililerden talep etti.

Bu 'şifre'yi çözmek zor! Bu 'şifre'yi çözmek zor! Futbolseverler, “Avrupa'daki gibi maçlar şifresiz yayınlansın, kalabalık mekanlara gitmeyelim” diyor. Maç yayınına yatırım yapan mekanlar, “İflas ederiz” endişesinde. Kulüpler ve yayıncı kuruluş da zorda.

Muslera güven veriyor Muslera güven veriyor Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi en önemli kozlardan birisi.

Noktayı Kartal koyuyor Noktayı Kartal koyuyor Beşiktaş maçların ilk yarılarında 12, ikinci devrelerde 28 gol attı.

'Galatasaray zoru sever, kazanacağız!' 'Galatasaray zoru sever, kazanacağız!' Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Artık hakemler okullu Artık hakemler okullu TFF ile Milli Eğitim Bakanlığı, hakem lisesi kurulması için adım attı. Meral-Celal Aras Spor Lisesi önümüzdeki eğitim döneminden itibaren TFF Hakem Meslek Lisesi olacak.