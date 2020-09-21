Koronavirüs sebebiyle 5 tenisçi Roland Garros'a katılamayacak

Stefano Okaka'da son viraj

Sarı-Lacivertliler, İtalyan golcünün transferinde son viraja girdi. Fenerbahçe, Stefano Okaka için Udinese'ye yaptığı 5 milyon euroluk teklife 1 milyon euro da bonus ekledi. Çizme ekibi ile pazarlıklar devam ediyor. Fark 1 milyon euroya düştü. Transferin hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.