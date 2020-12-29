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aksam.com.tr
  • 29 Aralık 2020 Salı 13:26
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Koronavirüs salgını Göztepe'nin iç saha etkinliğini yok etti

Koronavirüs salgını Göztepe'nin iç saha etkinliğini yok etti

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2020 yılı başında Beşiktaş maçıyla hizmete açılan yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nın tadını çıkaramadı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi yüzünden tarihinin kendisine ait ilk stadı olan yeni mabedinde sadece 3 maçı taraftarıyla oynayan Göztepe, yıl içinde 14 karşılaşmaya ise boş tribünler önünde çıktı. Müthiş bir ambiyansın oluştuğu statta Göztepeli futbolseverler geçen sezon Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kululübü ve Medipol Başakşehir müsabakalarında takıma tribünlerden destek verebildi. Göz-Göz, ardından geçen sene Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarını seyircisiz oynadı.

Yeni sezonda da koronavirüs pandemisi futbloseverleri takımlarından uzaklaştırdı. Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda bu sezon oynadığı Yukatel Denizlispor, Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe, Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçlarını seyircisiz oynamak zorunda kaldı. Göztepe taraftarıyla çıktığı Beşiktaş maçını 2-1 kazanırken, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalıp, Başakşehir'e 3-0 yenildi. İzmir ekibi, Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı toplam 17 karşılaşmanın 5'ini kazanabildi. Göztepe yıl içinde kendi evinde rakiplerine 5 kez de yenildi, 7 müsabaka berabere tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, 2020 yılında evinde oynadığı son maçta Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalmıştı.

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