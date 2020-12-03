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aksam.com.tr
  • 03 Aralık 2020 Perşembe 00:44
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Koronavirüs, Real Madrid'i durduramadı

Koronavirüs, Real Madrid'i durduramadı

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AA

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, 2019-2020 sezonunu 313 bin avro kar ile kapattığını açıkladı.

Real Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen sezonki kulüp gelirlerinde bir önceki yıla oranla yüzde 13'lük düşüş (106 milyon avro daha az) yaşanmasına rağmen, 313 bin avro kar elde edildiği bildirildi.

Dünyanın en fazla gelir elde eden kulüplerinden biri olan Real Madrid, 30 Haziran 2020 itibarıyla 533 milyon avroluk net öz kaynağa ve kasasında 125 milyon avroya sahip olduğunu duyurdu.

Madrid, 2020-2021 sezonu bütçesinde, Kovid-19'un etkisiyle bir önceki sezona göre yaklaşık 300 milyon avroluk düşüşle 617 milyon avro gelir öngördüğünü belirtti.

Real Madrid, 40 yıl sonra ilk kez bu sezon öncesinde, yaz transfer döneminde futbolcu almamıştı.

Ayrıca, personel maliyetleri açısından, Real Madrid'de futbol ve basketbol takımlarının oyuncuları ve teknik kadroları koçları ile kulübün farklı departmanlarındaki üst düzey yöneticileri gönüllü olarak bu yılki ücretlerini yüzde 10 düşürmeyi kabul etmişti.

Ligin sonuna kadar Kovid-19 önlemlerin uygulanmaya devam etmesi halinde ise bu ücret indiriminin yüzde 20 olacağı konusunda anlaşılmıştı.

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