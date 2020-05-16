Koronavirüs Parma'ya da bulaştı: 2 futbolcu karantinada

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu, teknik ekip ve çalışan yaklaşık 60 kişiye Kovid-19 testleri yapıldığı belirtildi.
İsimleri açıklanmayan 2 futbolcunun, ilk testlerinin pozitif ikincilerinin ise negatif çıktığı ve bu futbolcuların karantinaya alındığını kaydedildi.
Futbolcuların semptom göstermediği ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılırken, teste giren diğer isimlerinin sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi.
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