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aksam.com.tr
  • 19 Mart 2020 Perşembe 22:35
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  • 19 Mart 2020 Perşembe 22:35

Koronavirüs nedeniyle sözleşmeleri futbolcuların sözleşmesini feshetti

Koronavirüs nedeniyle sözleşmeleri futbolcuların sözleşmesini feshetti

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Koronavirüs salgını etkisini her yerde olduğu gibi futbolda da göstermeye devam ediyor. Spor müsabakalarını da etkileyen ve birçok ligin ertelenmesine sebep olan salgının yoğun bir şekilde görüldüğü ülkelerden olan İsviçre'de ise şaşırtan bir gelişme yaşandı. Sion takımının başkanı Christian Constantin, koronavirüs salgını sonrası tüm takımın sözleşmesini feshetti. İşte detaylar...

Dünyayı etkisi altına alan ve spor müsabakalarını da etkileyerek her branştan organizasyonların askıya alınmasına neden olan koronavirüsün en yoğun görüldüğü ülkelerde olan İsviçre'de eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.

İsviçre 1. Lig ekiplerinden Sion takımının başkanı Christian Constantin, liglere ara verilmesi nedeniyle futbolculardan maaşlarında indirime gitmelerini istedi ancak oyuncular Constantin'in bu isteğine olumsuz yanıt verdi.

Sion başkanı ise bu cevabın ardından tüm futbolcuların sözleşmelerini geçici olarak feshettiğini açıkladı. Böylelikle Sion takımı, koronavirüs salgını nedeniyle maaşların tamamında kısıtlamaya giden ilk kulüp oldu.

Öte yandan Sion'lu futbolcuların kulüp başkanı Christian Constantin'in bu kararının ardından kulüp aleyhinde dava açacakları belirtildi.

HEARTS VE MONCHENGLADBACH'TAN MAAŞLARDA İNDİRİM

İskoçya Ligi ekiplerinden Hearts, yaptığı açıklamada oyuncuların maaşlarında yüzde 50 indirim yapıldığını açıkladı. Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach ise futbolcularla birlikte yöneticilerin ve teknik ekibin de gelirlerinin bir kısmını feragat edeceğini duyurdu.

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