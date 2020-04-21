Koronavirüs nedeniyle futbolu bırakıyor

İspanya La Liga 2 ekiplerinden Cadiz'in defans oyuncusu Fali Jimenez, Koronavirüs'e karşı aşı ya da tedavi bulununcaya kadar futbol oynamayacağını açıkladı.

İspanyol AS Gazetesi'ne açıklama yapan bir dönem Barcelona B takımı forması giyen ve şu an Cadiz'de oynayan Fali, "Futbol bana sahip olduğum pek çok şeyi verdi; ancak, milyon eurolar yaşamdan daha değerli değil. Aşı ya da esaslı bir tedavi bulununcaya kadar futbol oynamayacağım" dedi.

İspanya'da futbol liglerinin Haziran'ın son bölümünde yeniden başlatılması ve yoğun bir program ile bitirilmesi hedefleniyor. Ancak Fali bu koşullarda futbol oynamayacağını, kararını Cadiz başkanı ile konuştuğunu; başkanın kendisine saha çalışmaları ve maçlar başladıktan sonra virüsle enfekte olmayacağını yüzde yüz garanti edemeyeceğini söylediğini dile getirdi.

Valencia kökenli oyuncu, Cadena Ser radyosunda El Larguero programına yaptığı açıklamada ise, "Aşının üç dört ay içerisinde bulunamayacağı söyleniyor. Bu durumda ben aşı bulunana kadar futbolu bırakıyorum. Şu ana kadar futbol bana çok şey kazandırdı. Şampiyonluğa yakınız, şampiyon olduğumuzda La Liga 1'e çıkıp, milyonlar kazanacağız; ama hiçbir zaman para benim için birinci planda olmadı. İki çocuğum, karım ve sevdiklerim var. Sağlık ve yaşam her şeyden önemli" diye konuştu.

26 yaşındaki stoper, hastalığın tamamen önüne geçildikten sonra, maçların seyircili oynanmaya başlanmasının herkes için en iyi yol olduğunu söyledi.

Cadiz, La Liga 2'de 56 puanla lider.

Racing de Santander'in futbolcusu David Barral da önceki gün benzer bir açıklama yapmış ve İspanya'da artık maçların oynanması, bütün hazırlığın yeni sezon için yapılması gerektiğini söylemiş, bu koşullarda futbol oynamaya sıcak bakmadığın belirtmişti. (Ajansspor)