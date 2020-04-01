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aksam.com.tr
  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 20:08
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  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 20:11

Koronavirüs işlerini bozdu, eski Galatasaraylıya arkadaşlarından yardım eli

Koronavirüs işlerini bozdu, eski Galatasaraylıya arkadaşlarından yardım eli

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Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Kevin Grosskreutz'un Dortmund'daki arkadaşları Reus, Sancho, Haaland, Bürki ve Weidenfeller, oyuncunun koronavirüs sebebiyle işleri bozulan restoranına destek olmak için yemek siparişi veren kişilere forma, krampon, kaleci eldiveni gibi ürünlerini dağıtma sözü verdi.

Almanya 3. Lig ekiplerinden Uerdingen forması giyen Kevin Grosskreutz koronavirüs salgını nedeniyle Borussia Dortmund'un stadı Signal Iduna Park'ın yanında yer alan "Schmackes" adlı restoranını kapatmak zorunda kalmıştı. Kevin Grosskreutz, restoranında çalışan 2 aylık maaşlarını ödeme sözü verdiği 25 çalışanının da işlerine geçici süreliğine son vermişti. Ancak Kevin Grosskreutz koronavirüs krizinin işlerini yavaşlatmasına izin vermedi.

20 EURO'YA KRAMPON, FORMA ELDİVEN ÇEKİLİŞİ

Bild'de yer alan habere göre, Borussia Dortmund ve Almanya Milli Takımı'ndan takım arkadaşları Grosskreutz'un yardımına koştu. İnternet sitesinden paket servisle hizmetini sürdüren Grosskreutz'un Schmackes adlı restoranından 20 euroluk alışveriş yapılması halinde birçok önemli hediyenin çekilişine katılabilinecek.

Çekiliş sonucu kazanan talihliler ise Borussia Dortmund'un yıldız oyuncuları Haaland, Reus, Götze ve Schmelzer'in orijinal formalarına, Sancho, Reus ve Schmelzer'in ayakkabısına ve Bürki ile Weidenfeller'in kaleci eldivenlerine sahip olma şansı yakalayacak.

Yeni kampanyasıyla ilgili açıklamada bulunan Grosskreutz, eski takım arkadaşlarına teşekkür ederek konuyla ilgili şu sözleri söyledi; "Eski takım arkadaşlarım yardım etmek için bir an bile beklemediler. Beni böyle zor bir zamanda zor durumda bırakmadıkları için onlara minnettarım".

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Eski Galatasaraylıya arkadaşlarından yardım eli
Eski Galatasaraylıya arkadaşlarından yardım eli

Eski Galatasaraylıya arkadaşlarından yardım eli

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Kevin Grosskreutz'un Dortmund'daki arkadaşları Reus, Sancho, Haaland, Bürki ve Weidenfeller, oyuncunun koronavirüs sebebiyle işleri bozulan restoranına destek olmak için yemek siparişi veren kişilere forma, krampon, kaleci eldiveni gibi ürünlerini dağıtma sözü verdi.

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